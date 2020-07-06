Чудо во время карантина: парализованная девочка вдруг начала ходить

Чудо во время карантина случилось в семье из британского города Кардифф. Одиннадцатилетняя Фион была парализована ниже..

[Фион Лейверик, бывшая парализованная девочка]:

«Я просто позволила телу держать равновесие и сделала три шага. Потом прошла обратно и продолжила шагать. Я делала всё больше шагов, а после смогла самостоятельно дойти от комнаты брата до ванной».

Чудо во время карантина случилось в семье из британского города Кардифф. Одиннадцатилетняя Фион была парализована ниже пояса, но вдруг начала ходить.

У Фион – врождённый порок сердца. В первые три года жизни она перенесла два сердечных приступа. Девочке сделали операцию. Врачи говорили её маме, что ребёнок никогда не сможет ходить.

[Шарлотта Лейверик, мама девочки]:

«Последние три года она постоянно спрашивала: «Когда я начну ходить? Я смогу ходить?» И я никогда не отвечала ей «нет». Я просто говорила Фион, что нужно надеяться. Просто верить в то, что есть надежда, и держаться за неё».

Мама и дочь позвонили по видеосвязи кардиологу Дирку Уилсону, который лечит Фион много лет, и поблагодарили доктора.

[Дирк Уилсон, кардиолог]:

«Мне приятно лечить тебя. Должен сказать, что ты всегда полна энергии, яркого света и всегда вызываешь улыбку. Поэтому мне приятно видеть тебя».

Фион стремится ходить всё дольше, а её мама не устаёт благодарить врачей.

[Шарлотта Лейверик, мама девочки]:

«Они словно сотворили чудо для нас, и, думаю, мы подружились на всю жизнь».

Впрочем, сами врачи не могут объяснить произошедшее. Девочка начала ходить вопреки их ожиданиям.

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