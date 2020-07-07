Райский уголок шимпанзе посреди озера: как в Уганде спасают приматов

Этот заповедник шимпанзе находится на острове посреди озера Виктория в Уганде. Здесь с 2007 года спасают..

Этот заповедник шимпанзе находится на острове посреди озера Виктория в Уганде. Здесь с 2007 года спасают раненных и больных приматов.

А создать это место помогла молодая британка, которая приехала в Африку 60 лет назад с целью спасать диких животных. В итоге Джейн Гудолл стала одним из самых известных экспертов по приматам. Институт, названный в её честь, управляет заповедниками шимпанзе в нескольких африканских странах.

Многих из этих животных спасли из рук контрабандистов.

[Джошуа Рукундо, исполнительный директор заповедника]:

«Детёнышей забирают у самок, чтобы продавать в качестве домашних питомцев или в лаборатории для исследований. Их также продают в развлекательную индустрию и другие места».

Убежище на острове нашли около 50 шимпанзе.

[Джошуа Рукундо, исполнительный директор заповедника]:

«Остров Нгамба – это 100 акров девственных лесов. Очень хорошее место для шимпанзе. Здесь они могут вести себя, как в естественной среде, создавать группы, налаживать социальные связи и иерархию».

Шимпанзе в их природной среде обитания угрожает вырубка лесов, охота и нелегальная торговля.

[Пол Ниендже, смотритель заповедника]:

«Люди вторгаются на их территории. Например, если поехать на запад Уганды, то можно увидеть, что люди рубят леса. В последний раз, когда я был в поселениях в Хоиме, то люди там шли в леса с копьями и собаками и охотились на шимпанзе. Если приехать в Конго к нашим соседям, они их едят, они едят шимпанзе».

Смотрители заповедника говорят, что пандемия коронавируса сократила финансирование. Денег сейчас не хватает даже на корм животным. Кроме того, эти приматы также могут заразиться COVID-19.

При этом работники заповедника говорят, что до сих пор черпают вдохновение у Джейн Гудолл.

[Пол Ниендже, смотритель заповедника]:

«Мы здесь благодаря её любви к животным. Если бы она их не любила, меня бы не было здесь, на острове. У Джейн Гудолл я научился одной важной вещи: если что-то делаешь, то нужно вкладывать в это душу».

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