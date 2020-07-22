В 32 районах Мехико объявлен красный уровень опасности в связи с COVID-19

В столице Мексики пытаются сдержать распространение COVID-19. В 32 районах города уже начали программу массового тестирования,..

[Кутберто Эспиноса, врач]:

«Медицинские работники, врачи и медсёстры ходят по домам, чтобы брать образцы у пациентов, которые контактировали с заболевшими COVID-19 или с людьми с подозрением на вирус. Но есть проблемы: местные жители либо не открывают двери, либо отказываются делать тесты».

В столице Мексики пытаются сдержать распространение COVID-19. В 32 районах города уже начали программу массового тестирования, поскольку там был объявлен красный уровень угрозы в связи с пандемией. Заболевших здесь особенно много.

Недавно Министерство здравоохранения Мексики объявило, что число умерших от COVID-19 в стране превысило 40 тысяч человек. Случаев заболевания выявлено уже более 356 тысяч.

В ведомстве отмечают, что в настоящее время наблюдается тенденция на снижение.

[Уго Лопес-Гатель, замминистра здравоохранения Мексики]:

«Каждые восемь из десяти человек, заболевших COVID-19, выздоровели. К сожалению, есть и умершие. Но эпидемия уже не нарастает. В некоторых местах она идёт на спад».

Между тем, и чиновники, и жители Мехико говорят, что реальное число умерших и заболевших может быть гораздо больше официальных данных.

[житель Мехико]:

«Хорошо, что проводят тестирование. Но нужно это делать по всей стране. Например, в соседнем штате Пуэбла они берут плату за тесты».

Мексика находится на седьмом месте в мире по числу заболевших COVID-19. Перед ней в списке стоят Перу и ЮАР. Россия – на четвёртом месте. А в первую тройку входят Индия, Бразилия и США.

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