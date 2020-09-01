Страны Балтии ввели санкции в отношении Лукашенко и ещё 29 чиновников

Литва, Латвия и Эстония ввели запрет на въезд на свои территории для президента Беларуси Александра Лукашенко..

Литва, Латвия и Эстония ввели запрет на въезд на свои территории для президента Беларуси Александра Лукашенко и ещё 29 высокопоставленных чиновников. Такую меру они ввели ещё до того, как официальные санкции утвердил ЕС в целом.

Три балтийских страны поддержали обвинения со стороны оппозиции Беларуси и считают, что Лукашенко сфальсифицировал результаты недавних выборов, переизбравшись на шестой срок подряд.

При этом их меры оказались строже, чем общеевропейские, поскольку ЕС не планирует принимает санкции непосредственно в отношении Лукашенко.

Сам президент отрицает какие-либо махинации и говорит, что выборы прошли честно. В понедельник он обсудил изменения в конституцию с председателем Верховного суда страны.

По словам Лукашенко, возврата к конституции 1994 года не будет. Тогда она утверждала парламентско-президентскую форму правления. Позже были внесены поправки, которые наделили главу государства бОльшими полномочиями.

[Александр Лукашенко, президент Беларуси]:

«Несмотря на то, что у нас несколько авторитарное устройство нашей общественной жизни, тем не менее президент суды оберегает, охраняет. Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы система работала не завязанная на личности, в том числе и Лукашенко. Поэтому в новой конституции, я думаю, мы достойно отразим, исходя из нашего с вами опыта работы за последние четверть века, систему устройства наших судов».

Между тем, оппозиционерка Мария Колесникова вместе с командой ещё одного заключённого лидера оппозиции Виктора Бабарико объявила о создании новой партии под названием «Вместе». Бабарико – банкир. До своего задержания в прошлом месяце он говорил, что одна из целей его партии – конституционная реформа. В выборах он не участвовал, поскольку его исключили из списка кандидатов.

Короткая ссылка на эту страницу: