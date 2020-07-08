Дубайские отели снова принимают иностранных гостей и надеются на прибыль

В курортном отеле на острове Палм-Джумейра дезинфицируют мебель, диванные подушки и все предметы в ванных комнатах...

В курортном отеле на острове Палм-Джумейра дезинфицируют мебель, диванные подушки и все предметы в ванных комнатах. Дубай снова принимает иностранных туристов.

В гостиницах ждут увеличения прибыли и надеются уменьшить потери от коронавирусного кризиса.

[Тим Келли, управляющий курортом Atlantis]:

«Стали больше бронировать номеров, вероятно, потому что открылись границы и доступ (в общественные места), и всё это хорошо».

Этот курортный комплекс закрылся в марте и снова заработал в середине мая, когда ограничения начали ослабевать. В конце июня отменили комендантский час. В дубайских отелях пока не ждут туристического бума, но надеются, что гостей будет много в четвёртом квартале года.

[Тим Келли, управляющий курортом Atlantis]:

«В связи с карантинными ограничениями у людей, приезжающих сюда, могут быть сложности по возвращению. Поэтому, думаю, как только эти правительственные меры снимут, то ситуация в Дубае наладится».

Экономисты считают, что худшие времена для Дубая уже позади и наступил период роста.

[Скотт Ливмор, экономист]:

«Ожидается, что секторы (экономики) будут восстанавливаться, рабочих мест станет больше. Но нельзя смешивать понятия роста и уровня активности. Экономическая активность будет ещё долго восстанавливаться до докризисного уровня».

Дубай – одно из популярнейших туристических направлений мира. Туристическая индустрия города составляет более одиннадцати процентов его ВВП.

ОАЭ, в которые входит Дубай, ещё не объявили об открытии границ для иностранных гостей на федеральном уровне.

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