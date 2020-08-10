США наложили санкции на главу Гонконга, многие гонконгцы это поддержали

Вашингтон наложил санкции на некоторых высокопоставленных чиновников Гонконга. США обвинили их в действиях, которые лишают бывшую..

Вашингтон наложил санкции на некоторых высокопоставленных чиновников Гонконга. США обвинили их в действиях, которые лишают бывшую британскую колонию её автономии.

Ограничительные меры ввели в рамках указа, который в прошлом месяце подписал Дональд Трамп после того, как Пекин принял в Гонконге закон о нацбезопасности. Под санкции подпали глава администрации региона Кэрри Лам, нынешний и бывшие главы полиции, а также восемь других высокопоставленных чиновников.

Многие жители Гонконга поддержали решение.

[Джейкоб Лам, житель Гонконга]:

«Я очень рад и счастлив, поскольку это своего рода правосудие для Гонконга. Я просто вижу, что злые люди получают по заслугам».

Некоторые переживают, что санкции скажутся на финансовом положении региона.

[Мок Кхуам, житель Гонконга]:

«Результатом станет более слабая экономика, а также упадёт доверие к главе администрации Лам, которого и так очень мало».

Тем временем известный гонконгский активист Джошуа Вонг призвал другие страны мира последовать примеру Вашингтона.

[Джошуа Вонг, активист]:

«После того как Вашингтон наложил санкции на Кэрри Лам и других чиновников, которые руководили жестоким подавлением в Гонконге, настало время миру осознать, что он должен пересмотреть свою международную политику в отношении Гонконга и Китая».

23-летний Вонг также подал иск с жалобой на его дисквалификацию в 2019 году в качестве кандидата в районных выборах. Тогда это объяснили тем, что риторика оппозиционера шла вразрез с законами, которые запрещают призывать к независимости Гонконга.

Если апелляцию Вонга примут, то это может стать прецедентом, и за этим могут последовать другие подобные дела.

Вонг ещё подростком был ведущим активистом в ходе антиправительственных протестов в регионе в 2012 и 2014 годах. Он также оказался в числе 12 оппозиционных кандидатов, которых недавно исключили из списков на выборы в законодательный орган региона. Само голосование отложили на год до сентября 2021 года из-за пандемии.

Между тем в рамках нового закона о нацбезопасности в Гонконге недавно арестовали видного оппозиционера. Это предприниматель Джимми Лай, который владеет местным таблоидом Apple Daily. Лая обвиняют в связях с иностранными силами.

Бизнесмен активно критиковал Пекин за новый закон. Если его признают виновным, ему может грозить длительный срок, вплоть до пожизненного заключения.

Новый закон о нацбезопасности Пекин принял в регионе напрямую в конце июня. Он вызвал критику со стороны оппозиции и международного сообщества, поскольку позволяет китайской полиции арестовывать людей по размытым обвинениям в подрыве власти, сепаратизме, терроризме и связях с иностранными силами.

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