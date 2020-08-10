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США наложили санкции на главу Гонконга, многие гонконгцы это поддержали

США наложили санкции на главу Гонконга, многие гонконгцы это поддержали

Вашингтон наложил санкции на некоторых высокопоставленных чиновников Гонконга. США обвинили их в действиях, которые лишают бывшую..

Дата загрузки: 2020-08-10

Вашингтон наложил санкции на некоторых высокопоставленных чиновников Гонконга. США обвинили их в действиях, которые лишают бывшую британскую колонию её автономии.

Ограничительные меры ввели в рамках указа, который в прошлом месяце подписал Дональд Трамп после того, как Пекин принял в Гонконге закон о нацбезопасности. Под санкции подпали глава администрации региона Кэрри Лам, нынешний и бывшие главы полиции, а также восемь других высокопоставленных чиновников.

Многие жители Гонконга поддержали решение.

[Джейкоб Лам, житель Гонконга]:
«Я очень рад и счастлив, поскольку это своего рода правосудие для Гонконга. Я просто вижу, что злые люди получают по заслугам».

Некоторые переживают, что санкции скажутся на финансовом положении региона.

[Мок Кхуам, житель Гонконга]:
«Результатом станет более слабая экономика, а также упадёт доверие к главе администрации Лам, которого и так очень мало».

Тем временем известный гонконгский активист Джошуа Вонг призвал другие страны мира последовать примеру Вашингтона.

[Джошуа Вонг, активист]:
«После того как Вашингтон наложил санкции на Кэрри Лам и других чиновников, которые руководили жестоким подавлением в Гонконге, настало время миру осознать, что он должен пересмотреть свою международную политику в отношении Гонконга и Китая».

23-летний Вонг также подал иск с жалобой на его дисквалификацию в 2019 году в качестве кандидата в районных выборах. Тогда это объяснили тем, что риторика оппозиционера шла вразрез с законами, которые запрещают призывать к независимости Гонконга.

Если апелляцию Вонга примут, то это может стать прецедентом, и за этим могут последовать другие подобные дела.

Вонг ещё подростком был ведущим активистом в ходе антиправительственных протестов в регионе в 2012 и 2014 годах. Он также оказался в числе 12 оппозиционных кандидатов, которых недавно исключили из списков на выборы в законодательный орган региона. Само голосование отложили на год до сентября 2021 года из-за пандемии.

Между тем в рамках нового закона о нацбезопасности в Гонконге недавно арестовали видного оппозиционера. Это предприниматель Джимми Лай, который владеет местным таблоидом Apple Daily. Лая обвиняют в связях с иностранными силами.

Бизнесмен активно критиковал Пекин за новый закон. Если его признают виновным, ему может грозить длительный срок, вплоть до пожизненного заключения.

Новый закон о нацбезопасности Пекин принял в регионе напрямую в конце июня. Он вызвал критику со стороны оппозиции и международного сообщества, поскольку позволяет китайской полиции арестовывать людей по размытым обвинениям в подрыве власти, сепаратизме, терроризме и связях с иностранными силами.
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