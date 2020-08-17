США и Польша подписали договор об усилении военного сотрудничества
Соединённые Штаты и Польша подписали соглашение об усилении военного сотрудничества. Церемония состоялась в Варшаве в присутствии..
Дата загрузки: 2020-08-17
[Анджей Дуда, президент Польши]:
«Соглашение значительно усилит безопасность Польши. Я полагаю, что оно также окажет влияние на другие аспекты польско-американской кооперации».
Согласно документу, Вашингтон перебросит в страну, по меньшей мере, тысячу военнослужащих Пятого армейского корпуса США. Они будут находиться там на ротационной основе. При этом в стране уже размещено около 5000 американских военнослужащих.
На западе Польши планируют создать центр боевой подготовки: разместить там эскадрилью беспилотных летательных аппаратов, а также подразделение спецназа США.
Обе стороны также договорились, что в случае угрозы численность американских военных в стране может быстро увеличиться до 20 тысяч.
Стоит отметить, что ранее США объявили о значительном сокращении своего контингента военных в Германии. Причина в том, что страна не выполняет свои обязательства по финансированию НАТО. Так, Пентагон намеревается вывести из Германии около 11 900 военнослужащих.
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