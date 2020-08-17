США и Польша подписали договор об усилении военного сотрудничества

Соединённые Штаты и Польша подписали соглашение об усилении военного сотрудничества. Церемония состоялась в Варшаве в присутствии..

[Анджей Дуда, президент Польши]:

«Соглашение значительно усилит безопасность Польши. Я полагаю, что оно также окажет влияние на другие аспекты польско-американской кооперации».

Соединённые Штаты и Польша подписали соглашение об усилении военного сотрудничества. Церемония состоялась в Варшаве в присутствии президента Анджея Дуды. Свои подписи под документом поставили Госсекретарь США Майк Помпео и министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Согласно документу, Вашингтон перебросит в страну, по меньшей мере, тысячу военнослужащих Пятого армейского корпуса США. Они будут находиться там на ротационной основе. При этом в стране уже размещено около 5000 американских военнослужащих.

На западе Польши планируют создать центр боевой подготовки: разместить там эскадрилью беспилотных летательных аппаратов, а также подразделение спецназа США.

Обе стороны также договорились, что в случае угрозы численность американских военных в стране может быстро увеличиться до 20 тысяч.

Стоит отметить, что ранее США объявили о значительном сокращении своего контингента военных в Германии. Причина в том, что страна не выполняет свои обязательства по финансированию НАТО. Так, Пентагон намеревается вывести из Германии около 11 900 военнослужащих.

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