Главы МИД ЕС обсудили Беларусь и конфликт между Грецией и Турцией

В Берлине проходит неформальная встреча министров иностранных дел Евросоюза. Среди основных тем обсуждают ситуацию в Беларуси..

В Берлине проходит неформальная встреча министров иностранных дел Евросоюза. Среди основных тем обсуждают ситуацию в Беларуси и накалившиеся отношения между Турцией и Грецией.

ЕС планирует ввести санкции в отношении Минска, чтобы заставить Александра Лукашенко провести новые выборы. Так, обсуждается вопрос введения запрета на въезд, а также заморозки активов около 20 человек, ответственных за подавление народных протестов в Беларуси.

[Александр Шалленберг, министр иностранных дел Австрии]:

«Самое важное – это немедленно прекратить насилие, а также освободить людей, которых произвольно отправили в заключение».

Встреча проходит в Германии, поскольку к Берлину перешло право председательства в Евросовете на ротационной основе.

Что касается спора между Турцией и Грецией, страны призывают разрешить его дипломатическим путём. Анкара и Афины не могут договориться по поводу контроля над восточным средиземноморьем. Ситуация накалилась после того, как турецкие власти послали в спорные воды судно для исследования сейсмической активности. Греческие власти назвали этот шаг незаконным.

Главный спор ведётся вокруг залежей природных ископаемых на дне Средиземного моря.

[Александр Шалленберг, министр иностранных дел Австрии]:

«Думаю, очень важно показать солидарность с Кипром и Грецией. Турция нарушает все конвенции и бросает перчатку в лицо Европы. Очевидно, что восточное средиземноморье – это не Южно-Китайское море. Мы не можем допустить, чтобы ситуация здесь развивалась в том же направлении».

Министры также обсуждают ситуацию с возможным отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Ранее в Берлине встречу также провели министры обороны ЕС.

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