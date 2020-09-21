США ужесточают санкции в отношении Ирана

Соединённые Штаты с понедельника вводят новые санкции в отношении более двух десятков человек и организаций, участвующих..

Соединённые Штаты с понедельника вводят новые санкции в отношении более двух десятков человек и организаций, участвующих в ядерных и ракетных программах Ирана.

Среди них компании по производству оружия, более десяти высокопоставленных чиновников, учёных и экспертов по ядерным вооружениям, а также поставщики товаров двойного назначения для ракетной программы.

Согласно источникам в правительстве США, Иран может собрать достаточно материала для создания ядерного оружия уже к концу года. Также в Вашингтоне полагают, что Тегеран возобновил сотрудничество с Северной Кореей в сфере строительства ракет большой дальности.

Кроме того, Вашингтон добивается от ООН того, чтобы она также восстановила санкции в отношении Тегерана. Согласно ядерной сделке 2015 года, эмбарго ООН на обычные вооружения истекает 18 октября.

[Майк Помпео, Госсекретарь США]:

«Иран остаётся крупнейшим в мире спонсором терроризма. И мы считаем недопустимым, что он продолжает безнаказанно вести торговлю вооружениями. Мы сделаем так, чтобы ООН повторно ввела санкции и оружейное эмбарго стало постоянным».

Впрочем, другие участники ядерной сделки и большинство членов Совета Безопасности ООН ранее выразили несогласие с намерением Соединенных Штатов возобновить санкции ООН, а также заявили что этот шаг США не имеет юридической силы.

В 2015 году Иран подписал соглашение с Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией и Германией об ограничении своей ядерной программы. В обмен он получал ослабление санкций и доступ на мировой рынок.

Однако в мае 2018 года Дональд Трамп вышел из договора и восстановил санкции США.

Иран, в свою очередь, постепенно начал нарушать основные ограничения в рамках сделки. Так, по данным МАГАТЭ, он увеличил объём своих запасов низкообогащенного урана, а также начал обогащать уран до более высокого уровня.

Как ожидается, США будут вводить вторичные санкции в отношении тех, кто покупает у Ирана оружие или наоборот продаёт ему какое-либо вооружение.

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