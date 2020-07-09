Музей Родена продаёт скульптуры, чтобы справиться с кризисом

Парижский Музей Родена вновь открылся для посетителей. Как и многие другие культурные объекты, на фоне пандемии..

Парижский Музей Родена вновь открылся для посетителей. Как и многие другие культурные объекты, на фоне пандемии коронавируса он пытается выжить. Чтобы восполнить некоторые финансовые потери, музей планирует продавать бронзовые копии скульптур великого мастера в натуральную величину.

[Кэтрин Шевиллот, директор Музея Родена]:

«Наш музей особенный, потому что он самофинансируется, как того пожелал Роден. Мастер передал правительству не только свою коллекцию, но и авторские права. Мы не получаем государственных субсидий. Исключение составляют строительные работы и более крупные проекты по содержанию».

Роден разрешил музею после его смерти продавать бронзовые копии его мраморных скульптур. Однако есть ограничение: можно делать только 12 отливок одного произведения.

Это означает, что на знаменитого «Мыслителя» лимит уже исчерпан. В этом году была продана последняя копия.

Также в 2020 продали копию «Бюргера Кале».

В то же время музей ещё может отлить четыре копии скульптуры «Врата ада». Одна из них находится в музее.

[Кэтрин Шевиллот, директор Музея Родена]:

«Эта копия «Врат ада» датируется 20-ми годами прошлого века. Она отлита для музея и поэтому числится на балансе музея. Поскольку это часть национальной коллекции, она не покинет это место».

Как правило музей каждый год зарабатывает три миллиона 800 тысяч евро на продаже билетов, полтора миллиона получает от сувенирной лавки и один миллион – от сдачи объекта в аренду. В этому году из-за пандемии доходы заведения могут сократиться почти на 4,5 миллиона евро.

С начала года музей уже продал бронзовых копий статуй Родена на миллион 400 тысяч евро. Теперь он планирует ежегодно зарабатывать на продаже этих произведений по три миллиона евро. Это покроет четверть расходов.

Музей Родена был открыт для публики в 1919 году. В прошлом году его посетило 570 тысяч гостей, две трети из которых были иностранными туристами. Но с учётом того, что границы Франции по-прежнему закрыты для многих иностранцев, в частности американцев, ожидается, что число посетителей в этом году сократится до 200 тысяч.

Французское правительство начало смягчать карантинные меры с середины мая, и культурные объекты постепенно открываются. Музей Орсе вновь можно посещать с 23 июня, а Лувр – с 6 июля.

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