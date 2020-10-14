Античные скульптуры из частной коллекции показали в Риме

Уникальная коллекция античных скульптур предстала перед публикой после 40 лет заточения в подвале. Частное собрание семьи..

Уникальная коллекция античных скульптур предстала перед публикой после 40 лет заточения в подвале. Частное собрание семьи Торлония – крупнейшее в своём роде. По ценности конкурирует с античными залами Ватиканского музея. Выставка открылась в палаццо Каффарелли-Клементино на площади Капитолия в Риме.

[Сальваторе Сеттис, куратор выставки]:

«Когда я увидел скульптуры в первый раз, то сильно разволновался. Я знал большинство этих произведений по книгам, но никогда не видел их вживую. Чувства просто переполняли».

B XIX веке семья Торлония – одна из богатейших в Риме – состояла в родстве со знатными домами Орсини и Боргезе. Она занималась предоставлением денежных ссуд. Коллекцию скульптур собрала, взыскивая художественные произведения в счёт долгов.

Специально для выставки экспонаты прошли реставрацию. Среди них необычная статуя козла: туловище датируется первым веком нашей эры, а голова, как предполагают, создана в XVII веке известным итальянским скульптором Бернини.

Вот древнеримской барельеф со сценой в порту: большой корабль с символом волчицы на парусах. Датируется 200 годом нашей эры.

Есть среди экспонатов и древнегреческий бассейн с фонтаном. Предполагается, что он стоял в саду Юлия Цезаря.

Изюминкой коллекции стала статуя Гестии – богини семейного очага – примерно II века нашей эры. Это копия греческой бронзовой статуи, созданной ещё в 460 году до нашей эры.

[Сальваторе Сеттис, куратор выставки]:

«Мы могли бы сделать еще семь, восемь, 15 выставок, основанных на этой коллекции. Сейчас мы отобрали произведения, которые лучше всего складываются в рассказ про создание коллекции семьи Торлония».

Выставка будет открыта в Риме до июня 2021 года, а затем отправится в турне по Европе и США.

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