Символ Петербурга показали на выставке «Портрет кошки»

Международная выставка «Портрет кошки» открылась в петербургском Союзе художников. В пяти залах представлено более 1000 работ..

Международная выставка «Портрет кошки» открылась в петербургском Союзе художников. В пяти залах представлено более 1000 работ мастеров из России, Великобритании, США, Швеции и других стран.

Главная тема – образ любимого многими животного и негласный символ Петербурга. На этой картине «Игра серых полосок» автор передаёт игривый и весёлый нрав своего питомца.

[Елена Базанова, художница]:

«Картина летала и не один раз на пол. В самой картине я пыталась сделать так, что кот идёт и сталкивает ветку из натюрморта, то есть такое хулиганство кошачье».

А это панно с бенгальскими кошками Клёпой и Тришей выполнено темперными красками на дереве толщиной восемь миллиметров. Три года наблюдений принесли свои плоды.

[Екатерина Чернышёва, художница]:

«Я отразила их характер через джунгли, через листья. Гармония должна быть с этой кошкой, когда ты её изображаешь. Иначе ничего не получится».

На картинах кошки охотятся, спят или резвятся в разных местах. По словам организаторов, главной задачей было показать их взаимосвязь с человеком.

[Андрей Виноградов, арт-директор выставки]:

«Это и уют, и отношение вообще ко всему. Мы живём в природе, а природа зачастую для нас в наших мегаполисах – это животные, которые дома живут».

Один из посетителей так впечатлился, что даже написал стих.

[Михаил Суханов, посетитель выставки]:

«Много видим мы хвостов! Где? На выставке котов! Коты есть даже из мозаики и ждут зрителей и фотки, лайки. Всех тут котов не описать, но можно в одном зале рисовать».

А вот и сюрприз для посетителей – живая натура. Это Хемингуэй породы мейн-кун.

[Ольга Титович, арт-директор «Республики кошек»]:

«Я могу ему полностью доверять. Когда много детей вокруг, он всегда остаётся нордически спокоен и уверен в себе».

Выставка продлится до 25 октября.

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