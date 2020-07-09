Зачем 400 подростков пришли к дому 88-летней женщины

Более 400 подростков собрались возле дома 88-летней канадки Тинни Дэвидсон. В руках они держали плакаты: «Мы любим вас, миссис Дэвидсон», «Спасибо вам, вы классная!»

Тинни с мужем Кеном переехали в свой дом в Комоксе, Британская Колумбия, в 2007 году. Мимо дома проходила дорога к средней школе. «Мне понравился внешний вид детей, они смотрели на мои окна, и я подумала, почему бы мне не помахать рукой, так всё и началось». Каждый день Тинни с мужем, улыбаясь, приветствовали, проходивших мимо подростков. Когда муж умер, женщина продолжила традицию.

В 2014 году десятки студентов собрались возле дома Тинни в День святого Валентина. Они благодарили её за то, что каждый день она заставляет их улыбнуться.

В 2016 году в День святого Валентина более 70 учеников собрались, чтобы украсить двор Тинни сердечками, которые они сделали своими руками. Они подарили ей открытки и подарки.

Через 12 лет после первого приветствия детей к дому Тинни пришли уже 400 учащихся, поскольку она собралась переехать в центр для пожилых людей. Тинни сидела на крыльце своего дома и с трудом сдерживала слёзы, когда последний раз помахала всем рукой. «Я просто потрясена, что столько детей хотят проститься со мной», – сказала Тинни.

