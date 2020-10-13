Главы МИД ЕС одобрили санкции против России из-за отравления Навального
Министры иностранных дел стран Евросоюза поддержали введение санкций против россиян, подозреваемых в причастности к отравлению оппозиционера..
Дата загрузки: 2020-10-13
[Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам]:
«Рабочие группы (Европейского) Совета рассмотрят список, представленный Францией и Германией, а также – изучат доказательства, предоставленные этими двумя странами. Решение принято единогласно всеми странами-членами (Евросоюза)».
Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. После экстренной посадки его поместили в больницу Омска. Через два дня оппозиционера перевезли в берлинскую клинику. Позже медики сообщили, что в его организме обнаружили следы нервно-паралитического вещества группы «Новичок». Анализы проводились в лабораториях Франции и Швеции.
Российская сторона все обвинения отрицает. Она также сообщила, что в анализах, взятых у Навального в больнице Омска, никаких отравляющих веществ не нашли.
Главы МИД Евросоюза также решили наложить санкции на президента Беларуси Александра Лукашенко и других высокопоставленных должностных лиц. Европейские политики считают, что выборы президента Беларуси прошли с нарушениями, а результаты голосования были сфальсифицированы.
Ранее Евросоюз не собирался вносить Лукашенко в санкционный список из 40 фамилий. Но решение изменили после того как белорусский президент отказался проводить новые выборы.
[Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам]:
«Внесение новых имён в список, одобренный Советом Евросоюза на его последнем заседании, – это ответ на меняющуюся ситуацию в Беларуси. Мы снова увидели жёсткий и непропорциональный ответ на протесты. Власти Беларуси не выразили намерения вступить в переговоры и допустить миссию ОБСЕ».
Европейские министры также обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Они призвали все враждующие стороны мирно урегулировать конфликт.
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