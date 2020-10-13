Главы МИД ЕС одобрили санкции против России из-за отравления Навального

Министры иностранных дел стран Евросоюза поддержали введение санкций против россиян, подозреваемых в причастности к отравлению оппозиционера..

[Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам]:

«Рабочие группы (Европейского) Совета рассмотрят список, представленный Францией и Германией, а также – изучат доказательства, предоставленные этими двумя странами. Решение принято единогласно всеми странами-членами (Евросоюза)».

Министры иностранных дел стран Евросоюза поддержали введение санкций против россиян, подозреваемых в причастности к отравлению оппозиционера Алексея Навального. Об этом на встрече в Люксембурге сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Санкции предложили ввести Франция и Германия.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. После экстренной посадки его поместили в больницу Омска. Через два дня оппозиционера перевезли в берлинскую клинику. Позже медики сообщили, что в его организме обнаружили следы нервно-паралитического вещества группы «Новичок». Анализы проводились в лабораториях Франции и Швеции.

Российская сторона все обвинения отрицает. Она также сообщила, что в анализах, взятых у Навального в больнице Омска, никаких отравляющих веществ не нашли.

Главы МИД Евросоюза также решили наложить санкции на президента Беларуси Александра Лукашенко и других высокопоставленных должностных лиц. Европейские политики считают, что выборы президента Беларуси прошли с нарушениями, а результаты голосования были сфальсифицированы.

Ранее Евросоюз не собирался вносить Лукашенко в санкционный список из 40 фамилий. Но решение изменили после того как белорусский президент отказался проводить новые выборы.

[Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам]:

«Внесение новых имён в список, одобренный Советом Евросоюза на его последнем заседании, – это ответ на меняющуюся ситуацию в Беларуси. Мы снова увидели жёсткий и непропорциональный ответ на протесты. Власти Беларуси не выразили намерения вступить в переговоры и допустить миссию ОБСЕ».

Европейские министры также обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Они призвали все враждующие стороны мирно урегулировать конфликт.

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