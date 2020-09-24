Президент США Дональд Трамп объявил о новых санкциях в отношении Кубы. В частности, к острову запретят..

[Дональд Трамп, президент США]:

«Сегодня, в рамках нашего постоянного противостояния коммунистическим репрессиям, я объявляю о том, что Министерство финансов запретит американским путешественникам останавливаться в объектах недвижимости, которыми владеют власти Кубы. Мы также ещё больше ужесточим импорт кубинских алкоголя и табачных изделий».

Президент США Дональд Трамп объявил о новых санкциях в отношении Кубы. В частности, к острову запретят ходить американским пассажирским и круизным судам.

По словам Трампа, его администрация хочет, чтобы деньги шли непосредственно жителям острова, а не на финансирование социалистических властей Кубы. Также Вашингтон с помощью санкций пытается добиться освобождения политических заключённых, соблюдения права на собрания и самовыражение, легализации всех политических партий, а также проведения на острове свободных выборов.

Президент также добавил, что вводит жёсткие санкции в отношении диктаторских режимов в Никарагуа и Венесуэле.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Ветераны в этом зале стали свидетелями того, как социализм, банды радикалов и жестокие коммунисты разрушают нации. Сегодня Демократическая партия разворачивает социализм прямо в нашей прекрасной стране. Я объявляю, что Америка никогда не будет социалистической или коммунистической страной. Я добавлю ещё слово «коммунистической»».

О новых санкциях президент объявил во время мероприятия, посвящённого Операции в бухте Кочинос, которую также называют высадкой в заливе Свиней. Это была военная операция 1961 года, в которой при поддержке правительства США участвовала так называемая «бригада 2506», состоящая из кубинских эмигрантов. Её целью было свержение режима Фиделя Кастро. Операция потерпела неудачу.

В июне 2019 года администрация Дональда Трампа ввела жёсткие ограничения на путешествия на Кубу. Как заявил Белый Дом, такой шаг был призван оказать давление на коммунистические власти острова, которые поддерживают президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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