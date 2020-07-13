Детей из трущоб Кении обучают боксу и дарят им надежду на будущее

14-летняя кенийка Ванесса Ванджера отрабатывает боксёрский удар. Она занимается только два года, но уже поставила перед..

[Ванесса Ванджера, жительница Найроби]:

«Я тренируюсь, потому что хочу быть чемпионом, вместо того, чтобы жить в трущобах. Мне нравится тренироваться с другими. Я предпочитаю делать это, а не бездельничать в трущобах с девочками, которые могут направить меня на плохой путь».

14-летняя кенийка Ванесса Ванджера отрабатывает боксёрский удар. Она занимается только два года, но уже поставила перед собой большую цель.

Ванесса – одна из многих юных жителей трущоб, которые тренируются в этом клубе в Найроби, столице Кении.

Из-за карантина в стране действуют ограничения на собрания и передвижение людей. Поэтому спортзал тоже ввёл меры. Он ограничил число посетителей, которые могут одновременно находиться в помещении. Три раза в день проводят уборку. Тем, у кого нет антисептика для рук, его выдают.

С тех пор как клуб открылся в 1985 году, из его стен вышло несколько профессиональных боксёров и кенийских чемпионов, включая Джона Кимани. Он помощник тренера.

[Джон Кимани, помощник тренера по боксу]:

«В этом боксёрском клубе мы не берём плату. Мы просто помогаем нашему сообществу».

Во время карантина это место стало чуть ли не единственным местным заведением, куда можно прийти и с пользой провести время.

А тренера говорят, что они не просто учат боксу – они дают уроки жизни.

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