Детей из трущоб Кении обучают боксу и дарят им надежду на будущее
14-летняя кенийка Ванесса Ванджера отрабатывает боксёрский удар. Она занимается только два года, но уже поставила перед..
Дата загрузки: 2020-07-13
[Ванесса Ванджера, жительница Найроби]:
«Я тренируюсь, потому что хочу быть чемпионом, вместо того, чтобы жить в трущобах. Мне нравится тренироваться с другими. Я предпочитаю делать это, а не бездельничать в трущобах с девочками, которые могут направить меня на плохой путь».
Ванесса – одна из многих юных жителей трущоб, которые тренируются в этом клубе в Найроби, столице Кении.
Из-за карантина в стране действуют ограничения на собрания и передвижение людей. Поэтому спортзал тоже ввёл меры. Он ограничил число посетителей, которые могут одновременно находиться в помещении. Три раза в день проводят уборку. Тем, у кого нет антисептика для рук, его выдают.
С тех пор как клуб открылся в 1985 году, из его стен вышло несколько профессиональных боксёров и кенийских чемпионов, включая Джона Кимани. Он помощник тренера.
[Джон Кимани, помощник тренера по боксу]:
«В этом боксёрском клубе мы не берём плату. Мы просто помогаем нашему сообществу».
Во время карантина это место стало чуть ли не единственным местным заведением, куда можно прийти и с пользой провести время.
А тренера говорят, что они не просто учат боксу – они дают уроки жизни.
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