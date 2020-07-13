Лемуры на грани исчезновения из-за вырубки лесов и охоты

Время обеда в зоопарке английского города Колчестер. Смотритель Анджела пришла в вольер кошачьих лемуров. Здесь все..

Время обеда в зоопарке английского города Колчестер. Смотритель Анджела пришла в вольер кошачьих лемуров. Здесь все довольны и – с хорошим аппетитом.

Однако в дикой природе положение этих приматов более плачевное. Международный союз охраны природы, который в настоящее время обновляет свой красный список, говорит, что лемурам теперь больше угрожает вымирание, чем раньше.

Эксперты отмечают, что всему виной вырубка и выжигание лесов под сельское хозяйство на родине этих животных – острове Мадагаскар. По их данным, там сохранилось лишь 10% изначальной площади лесов. Также на лемуров охотятся.

[Анджела Мэттьюс, смотрительница зоопарка Колчестера]:

«Мы знаем, что в дикой природе лемуров становится меньше. К сожалению, на острове Мадагаскар их подстерегает много опасностей. Сельское хозяйство с вырубкой и выжиганием лесов, охота ради их шерсти и мяса».

В зоопарке Колчестера обитают представители четырёх семейств лемуров. Но в природе их намного больше. И, согласно Международному союзу охраны природы, 33 семейства теперь находятся в категории критически уязвимых видов. В целом же 98% семейств лемуров относятся к видам, которые находятся под угрозой.

[Анджела Мэттьюс, смотрительница зоопарка Колчестера]:

«Может быть есть ещё много семейств, о которых мы даже не знаем. И, возможно, они уже исчезли. Кошачьи лемуры – среди самых популярных благодаря их характеру. Сегодня они прыгают вокруг меня и ведут себя очень уверенно».

Учёные говорят, что лемуры играют важную роль в экосистемах. С помётом они разносят семена многих растений, способствуя росту джунглей.

[Анджела Мэттьюс, смотрительница зоопарка Колчестера]:

«Много свежего воздуха поступает из Амазонии и больших тропических лесов. И весь мир от этого зависит. Без этих лесов мы все столкнёмся с проблемой качества воздуха. А все эти леса зависят от животных, которые в них обитают».

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