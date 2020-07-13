Круги и крест тамплиеров: на поле во Франции появился гигантский узор

На пшеничном поле рядом с французским городком Вими не иссякают любопытные гости. Недавно местный фермер обнаружил..

На пшеничном поле рядом с французским городком Вими не иссякают любопытные гости. Недавно местный фермер обнаружил здесь загадочный узор – крест внутри гигантских кругов. Он появился после того, как кто-то примял пшеницу.

Некоторые преодолевают сотни километров, чтобы посмотреть на непонятное явление. Бывшая учительница Женевьева приехала из Амьена.

[Женевьева Пике, жительница Амьена]:

«Я чувствую сильную энергетику в том месте, где примята пшеница. Она сильнее, чем в других местах. Думаю, люди не могут объяснить некоторые явления, мы не понимаем, как это сделали».

Учительница считает, что крест внутри кругов похож на тамплиерский.

Круги идеальной формы продолжают появляться на полях в разных частях мира. Некоторые полагают, что к этому прикладывают руку инопланетяне. Ну а фермер из Вими назвал узор вандализмом. Он потерял 300 квадратных метров пшеницы.

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