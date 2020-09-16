Французский фридайвер опустился под воду на рекордные 112 метров

Французский фридайвер Арно Жеральд побил мировой рекорд по самому глубокому погружению в двух ластах. Сделал он..

Французский фридайвер Арно Жеральд побил мировой рекорд по самому глубокому погружению в двух ластах. Сделал он это у берегов греческого города Каламата.

24-летний спортсмен на одном дыхании погрузился на 112 метров и вернулся на поверхность. Под водой он пробыл три минуты 24 секунды.

В прошлом месяце Арно дважды пытался побить рекорд в 111 метров. Однако официально подтвердить достижения не удавалось.

[Арно Жеральд, фридайвер]:

«Сегодня день, когда я установил мировой рекорд – 112 метров в двух ластах. Это удивительный опыт. Я уже пять раз нырнул на 111 метров, поскольку готовился к другому рекорду».

Удивительно, что накануне погружения Жеральд узнал о том, что рекорд в 111 метров только что побил другой фридайвер, в Хорватии. Пришлось увеличивать дистанцию.

[Арно Жеральд, фридайвер]:

«Вчера, за день до моего погружения, я узнал, что мировой рекорд в 111 метров побил россиянин Алексей Молчанов. Мне пришлось согласиться на погружение на 112 метров, чтобы побить рекорд. Было непросто решиться на это прямо перед погружением. Я сказал себе, что уже пять раз опускался на 111 метров и нужно идти дальше. Я решил представить, что это тренировка. И я совершил, наверное, лучшее погружение за лето».

Ранее в 2019 году Жеральд также побил рекорд по самому глубокому погружению. Тогда у берегов египетского курорта Шарм-эль-Шейх он опустился под воду на 108 метров.

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