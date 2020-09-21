Летающая спальня: турецкий парапланерист поспал в воздухе

С вершины горы в Турции взлетает спальный гарнитур, прикреплённый к параплану. На кровати готовится ко сну..

С вершины горы в Турции взлетает спальный гарнитур, прикреплённый к параплану. На кровати готовится ко сну пилот Хасан Кавал. Здесь всё как дома: прикроватные тумбочки, лампа, будильник и даже игрушка в изголовье.

Парапланерист погружается в сон на 15 минут. В это время он летает над курортом Аланья. Звонит будильник, и пилот берёт управление в руки. Теперь ему нужно приземлиться на пляже на виду у изумлённых туристов.

Поспать на летающей кровати Хасан решил, чтобы почувствовать комфорт даже в небе. Это не первый подобный трюк парапланериста. В июле он полетал на диване с торшером и телевизором.

Пилот не только сам отлично управляет парапланом, но и обучает других. Парапланеризм – это полёт на крыле с использованием энергии восходящих потоков воздуха. Учиться этому самостоятельно опасно. Нужно проходить курсы у опытных инструкторов.

Короткая ссылка на эту страницу: