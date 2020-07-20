В Нидерландах разработали биопластик, который разлагается за годы, а не века

Амстердамская компания разработала экологичный пластик, который можно использовать, например, для производства бутылок для газированных напитков. Основой..

Амстердамская компания разработала экологичный пластик, который можно использовать, например, для производства бутылок для газированных напитков.

Основой материала стал биополимер, который называют полиэстером будущего. Он может стать прекрасной альтернативой полиэтилентерефталату, который обычно используют в производстве потребительских товаров и упаковки.

В прошлом году компания также присоединилась к проекту по созданию бумажной бутылки из растительного материала, пригодного для вторичного использования.

Тонкого слоя нового биопластика достаточно, чтобы в такие бутылки можно было разливать напитки.

[Герт-Ян Грутер, представитель компании-разработчика]:

«Вот почему биопластик и эта бумажная бутылка так хорошо друг другу подходят. Бумага прочная. Нужен лишь очень тонкий слой биопластика, чтобы содержимое могло храниться там определённое время».

В компании утверждают, что после того как пластик окажется в мусорке, он разложится в природных условиях за несколько лет. Обычному же пластику на это нужно несколько веков.

Разработчики уверены, что их пластик можно будет использовать в самых разных сферах.

[Герт-Ян Грутер, представитель компании-разработчика]:

«Это интересный материал, из которого можно делать волокна, ткани, одежду. Мы также рассматриваем возможность делать из него плёнку для упаковки пищевых и непищевых продуктов».

Компания всё ещё продолжает эксперименты. Она хочет выяснить, как новый биопластик разлагается в разных условиях. В 2023 году она также откроет собственную фабрику. Владельцы надеются, что её материал станет популярным среди производителей, которые заботятся об окружающей среде.

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