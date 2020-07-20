В Нидерландах разработали биопластик, который разлагается за годы, а не века
Амстердамская компания разработала экологичный пластик, который можно использовать, например, для производства бутылок для газированных напитков. Основой..
Дата загрузки: 2020-07-20
Основой материала стал биополимер, который называют полиэстером будущего. Он может стать прекрасной альтернативой полиэтилентерефталату, который обычно используют в производстве потребительских товаров и упаковки.
В прошлом году компания также присоединилась к проекту по созданию бумажной бутылки из растительного материала, пригодного для вторичного использования.
Тонкого слоя нового биопластика достаточно, чтобы в такие бутылки можно было разливать напитки.
[Герт-Ян Грутер, представитель компании-разработчика]:
«Вот почему биопластик и эта бумажная бутылка так хорошо друг другу подходят. Бумага прочная. Нужен лишь очень тонкий слой биопластика, чтобы содержимое могло храниться там определённое время».
В компании утверждают, что после того как пластик окажется в мусорке, он разложится в природных условиях за несколько лет. Обычному же пластику на это нужно несколько веков.
Разработчики уверены, что их пластик можно будет использовать в самых разных сферах.
[Герт-Ян Грутер, представитель компании-разработчика]:
«Это интересный материал, из которого можно делать волокна, ткани, одежду. Мы также рассматриваем возможность делать из него плёнку для упаковки пищевых и непищевых продуктов».
Компания всё ещё продолжает эксперименты. Она хочет выяснить, как новый биопластик разлагается в разных условиях. В 2023 году она также откроет собственную фабрику. Владельцы надеются, что её материал станет популярным среди производителей, которые заботятся об окружающей среде.
Короткая ссылка на эту страницу: