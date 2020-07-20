4 млн человек покинули свои дома из-за наводнений в Индии и Непале

Около 4 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома в индийском штате Ассам и в соседнем..

Около 4 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома в индийском штате Ассам и в соседнем Непале из-за сильных наводнений, вызванных муссонными дождями. Число погибших возросло до 189 человек. Ещё десятки числятся пропавшими без вести.

Вышедшая из берегов река Брахмапутра, которая течёт через Тибет, Индию и Бангладеш, нанесла урон урожаю и вызвала оползни.

Три волны наводнений в Ассаме привели к тому, что, начиная с конца мая, здесь бежать из домов было вынуждено более 2 миллионов 750 тысяч человек.

Для переселенцев организовали лагеря временного проживания.

[Вишну Дас, глава лагеря в Камрупе]:

«Власти предоставили рис, бобовые, корм для скота и соль. А сильно пострадавшим раздали брезентовые палатки». [Анджан Чандра, деревенский житель]:

«Я бедный человек. У меня дом из бамбука и грязи. Наводнения его разрушили. Нужно будет строить заново. У меня ничего не осталось. Наша семья взяла только предметы первой необходимости, немного одежды и посуды. Мы смогли сбежать, когда началось наводнение, и добрались до этого лагеря».

В Ассаме сейчас сразу две беды – третья волна наводнений, которая началась две недели назад, а также распространение коронавируса. В результате наводнений здесь погибло около 80 человек. Страдают 25 из 33 районов штата.

В Непале погибших более 100, начиная с июня. Власти гималайской страны призвали жителей южных равнин сохранять бдительность, поскольку дождей ожидается ещё больше.

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