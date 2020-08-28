Рекордные наводнения в Судане: 18 тысяч разрушенных домов

[житель пригорода Хартума]:

«Мы никогда не видели такого наводнения. Только в 1948 году. Но сейчас ситуация другая. Вода пришла вчера после сильного разлива Нила. Это произошло около 10 утра».

В Судане – рекордные наводнения. Уровень воды в Голубом Ниле превысил отметку в 17 метров. Такого не было с начала измерений в 1912 году. Затоплены и некоторые районы столицы Хартум.

Сообщается о 86 погибших. 32 тысячи человек пострадали. Разрушено более 18 тысяч домов.

[житель пригорода Хартума]:

«Приезжали чиновники, посмотрели на обстановку. Нам дали мешки с песком. Я поблагодарил их, но мы не смогли защитить дом от воды».

Наводнения в Судане бывают каждое лето, но в этом году затопило даже ключевые автодороги и сельхозугодья. И как говорят власти, вода продолжит прибывать в ближайшие дни.

[жительница пригорода Хартума]:

«Наводнения бывают постоянно, но не такие. В этом году оно настолько сильное, что мы испугались. Как видите, мы продолжаем вычерпывать воду. И сколько ни вычерпывай, она всё равно прибывает из Нила, прямо в дом».

Как ожидается, справиться с ежегодными наводнениями Судану должна помочь плотина, которую построила выше по течению Голубого Нила Эфиопия. Пока этого не произошло, хотя водохранилище начали заполнять в июле. Процесс продлится несколько лет. При этом Эфиопия ещё не согласовала условий её работы с находящимися ниже по течению Суданом и Египтом.

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