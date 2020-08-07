Наводнения в Индии добрались и до Мумбаи

В Индии – сезон дождей, и страну продолжают терзать сильные наводнения. Это штат Бихар на востоке...

В Индии – сезон дождей, и страну продолжают терзать сильные наводнения.

Это штат Бихар на востоке. Здесь в округе Музаффарпур вода не отступает уже долгое время. Люди бегут из затопленных деревень и селятся на обочинах дорог на возвышенностях.

[Мунна Лал, пострадавший от наводнения]:

«Мы живём на обочине дороги. Нам дали этот кусок полиэтилена, из которого мы сделали палатку. Еду тоже дают».

А это округ Идукки в штате Керала на юге Индии. Здесь вышла из берегов река Перияр. Затоплены улицы и жилые дома.

В соседнем штате Карнатака наводнение уничтожило урожай.

Большая вода добралась и до Мумбаи – одного из важнейших экономических и культурных центров Индии с населением более 12 миллионов человек. Этот регион также сильно страдает от коронавируса.

Инфраструктура мегаполиса всё больше оказывается неготовой к сильным ливням из-за того, что в городе ведётся масштабное строительство и забиты водостоки.

[жительница Мумбаи]:

«Во время дождей это место всегда затапливает, и нам проблематично добираться до работы. Люди боятся попасть в возможные ямы на дорогах».

Сезон дождей критически важен для сельского хозяйства Индии. За счёт этой отрасли живёт две трети населения страны. В то же время муссонные ливни ежегодно приносят разрушения и человеческие жертвы.

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