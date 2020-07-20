Страны ЕС не смогли утвердить план восстановления

Лидеры европейских стран не могли прийти к общему мнению после трёх дней переговоров о плане восстановления..

Лидеры европейских стран не могли прийти к общему мнению после трёх дней переговоров о плане восстановления экономик. Средства собираются выделить, чтобы помочь ЕС справиться с последствиями пандемии, а точнее – с самой худшей рецессией со времён Второй мировой войны.

Переговоры вели вокруг пакета в 1,8 триллиона евро, который включает долгосрочный бюджет и фонд восстановления. Планировалось, что объём фонда составит 750 миллиардов евро. Его должна будет пополнять Еврокомиссия от имени всех государств блока, а потом направлять в самые пострадавшие страны – в основном, средиземноморские.

При этом группа богатых северных стран ЕС, которая включает Нидерланды, Австрию, Финляндию, Швецию и Данию, во время саммита потребовала сократить объём фонда, а также ввести более чёткие правила распределения грантов и возвратных ссуд. Кроме того, они потребовали лишить помощи те страны, которые, по их мнению, нарушают демократические стандарты.

[Себастьян Курц, канцлер Австрии]:

«Третья область – это верховенство закона. Это серьёзный вопрос, поскольку я считаю, что мы не можем допускать здесь никаких компромиссов».

В основном под странами, которые подвергаются критике за нарушение верховенства закона, подразумевают Венгрию и Польшу. Особое противостояние наблюдается со стороны премьер-министра Нидерландов.

[Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии]:

«Он так ожесточённо нападает и очень ясно говорит, что поскольку Венгрия, по его мнению, не уважает верховенство закона, её нужно наказать финансово. Это недопустимая позиция, поскольку нет никакого официального решения по поводу ситуации с верховенством закона в Венгрии».

Как ожидается, в июле проведут ещё один саммит, на котором попытаются прийти к согласию.

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