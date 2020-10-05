Наводнение на юге Франции: не менее девяти пропавших без вести
Шторм «Алекс», который обрушился на Приморские Альпы на юго-востоке Франции, принёс ливни и наводнения. Не менее..
Дата загрузки: 2020-10-05
Также разрушены здания, тысячи домов остались без электроэнергии, повреждены дороги и мосты. Несколько городков в горной местности полностью отрезало от мира.[житель Приморских Альп]:
«Здесь всё рухнуло разом, и теперь нет дороги, по которой мы могли бы вернуться домой». [жительница Приморских Альп]:
«Мы заблокированы с обеих сторон, нет дорог, нет электричества, нет ничего. Люди остались без водопроводной воды, многих пожилых нужно было эвакуировать. Мы помогали, как могли».
Мэр Ниццы назвал наводнение в этом регионе наихудшим за несколько последних десятков лет.[Кристиан Эстрози, мэр Ниццы]:
«В ближайшие дни и недели будут предприняты масштабные усилия по восстановлению в горном регионе, который только что пережил невиданные разрушения».
По данным метеорологической службы, в некоторых городах департамента Приморские Альпы за сутки выпала трёхмесячная норма осадков. В связи с погодными условиями в регионе объявлен «красный уровень» опасности.
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