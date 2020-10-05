Наводнение на юге Франции: не менее девяти пропавших без вести

Шторм «Алекс», который обрушился на Приморские Альпы на юго-востоке Франции, принёс ливни и наводнения. Не менее..

Шторм «Алекс», который обрушился на Приморские Альпы на юго-востоке Франции, принёс ливни и наводнения. Не менее девяти человек пропали без вести. По словам очевидцев, в их число входят двое пожарных, машину которых унесло в реку.

Также разрушены здания, тысячи домов остались без электроэнергии, повреждены дороги и мосты. Несколько городков в горной местности полностью отрезало от мира.

[житель Приморских Альп]:«Здесь всё рухнуло разом, и теперь нет дороги, по которой мы могли бы вернуться домой». [жительница Приморских Альп]:«Мы заблокированы с обеих сторон, нет дорог, нет электричества, нет ничего. Люди остались без водопроводной воды, многих пожилых нужно было эвакуировать. Мы помогали, как могли».

Мэр Ниццы назвал наводнение в этом регионе наихудшим за несколько последних десятков лет.

[Кристиан Эстрози, мэр Ниццы]:«В ближайшие дни и недели будут предприняты масштабные усилия по восстановлению в горном регионе, который только что пережил невиданные разрушения».

По данным метеорологической службы, в некоторых городах департамента Приморские Альпы за сутки выпала трёхмесячная норма осадков. В связи с погодными условиями в регионе объявлен «красный уровень» опасности.

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