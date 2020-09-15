Европейский союз потребовал от Китая более сбалансированных торговых отношений

[Шарль Мишель, председатель Евросовета]:

«Европе нужно быть игроком, а не игровым полем. Сегодняшняя встреча – это ещё один шаг в сторону более сбалансированных отношений с Китаем. Мы хотим отношений с Китаем, которые основаны на принципах взаимности, ответственности и справедливости».

ЕС и Китай провели совместный онлайн-саммит, обсудив кооперацию и совместную торговлю. Выступая на пресс-конференции после мероприятия, председатель Европейского совета Шарль Мишель сказал, что ЕС больше не позволит себя использовать, а также потребовал от Китая более сбалансированных торговых отношений.

Канцлер Германии Ангела Меркель, чья страна сейчас председательствует в ЕС на ротационной основе, также сказала, что кооперация с Пекином должна быть основана на взаимности и честной конкуренции.

[Ангела Меркель, канцлер Германии]:«Мы должны оказать на них давление. И Урсула фон дер Ляйен должна сделать заявление по поводу того, что нам нужно добиться прогресса в соглашении об инвестициях. Нам также нужно очень чётко вывести вопрос климата в наше стратегическое взаимодействие».

В настоящее время Брюссель и Пекин обсуждают возможное соглашение об инвестициях. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что для заключения договора Китай должен открыть свой рынок для европейских компаний.

[Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:«Доступ к рынкам для нас не означает, что нужна встреча на полпути. Нам нужно восстановить баланс и добиться открытости наших рынков. Китаю нужно решать эти вопросы, если мы хотим достичь нашей общей цели – завершить переговоры в этом году. Иными словами, Китай должен убедить нас в том, что нам стоит подписать инвестиционное соглашение».

Объёмы двусторонней торговли между Пекином и Брюсселем достигают более миллиарда евро в день. При этом ЕС – крупнейший торговый партнёр Китая, а Китай – второй по объёму рынок после США для европейских товаров и услуг.

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