Новый премьер Японии обещает сдержать COVID и провести реформы

Новым премьер-министром Японии стал бывший секретарь Кабинета министров Ёсихидэ Суга. Он уже пообещал сдержать COVID-19, а..

Новым премьер-министром Японии стал бывший секретарь Кабинета министров Ёсихидэ Суга. Он уже пообещал сдержать COVID-19, а также провести реформы.

При этом Суга сохранил на должностях примерно половину министров своего предшественника Синдзо Абэ. Тот занимал пост премьера дольше всего в Японии – восемь лет. Недавно он ушёл с должности по состоянию здоровья.

[Ёсихидэ Суга, новый премьер-министр Японии]:

«Японцы хотят, чтобы правительство как можно скорее сдержало новый коронавирус, одновременно они хотят восстановить экономику. Мой Кабинет, который был сегодня создан, приложит все усилия, чтобы в первую очередь решить эти вопросы».

71-летний Суга говорит, что будет придерживаться политики роста экономики своего предшественника, которую называют «Абэномикой». При этом он обещает дерегулировать некоторые сферы, распространять цифровые технологии, а также противостоять бюрократии.

Последние восемь лет Суга работал в Кабинете Сидзо Абэ в качестве главного представителя правительства и координатора его действий. 14 сентября его выбрали на пост председателя правящей Либерально-демократической партии Японии. А позже парламент проголосовал за его кандидатуру на должности премьера. При этом у него мало опыта в международной дипломатии.

[Ёсихидэ Суга, новый премьер-министр Японии]:

«Я хотел бы внедрить политику укрепления сотрудничества с Соединёнными Штатами. Мы защитим национальные интересы. Для этого будем двигаться в сторону свободной и открытой Индо-Тихоокеанской области, а также установим стабильные отношения с Китаем и Россией».

Следующие парламентские выборы намечены в Японии на октябрь 2021 года. Однако есть предположения, что Ёсихидэ Суга перенесёт их на более ранний срок, чтобы полноценно закрепиться в кресле премьера.

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