Что обнаружил мужчина в колодце

Один житель Таиланда шёл на работу мимо стройки и услышал жалобный писк. Он пошёл на звук и оказался рядом с железобетонным колодцем.

Заглянув внутрь, он обнаружил пять крошечных животных, покрытых грязью. Они были настолько грязные, что было непонятно, кто это. Мужчина забрался внутрь колодца, чтобы спасти малышей.

Только вытащив животных на свет, он понял, что это недавно родившиеся щенки. Не подоспей мужчина вовремя, они задохнулись бы от грязи.

Никто не знает, как щенки попали в колодец. Мужчина считает, что их мать – бродячая собака и, вероятно, пыталась спрятать детёнышей.

Когда щенков отмыли, они оказались пушистыми и здоровыми. Мужчина решил оставить всех щенков себе.