Falcon 9 вывела на орбиту южнокорейский военный спутник связи

С мыса Канаверал во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 с южнокорейским спутником ANASIS-II. После выхода на..

С мыса Канаверал во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 с южнокорейским спутником ANASIS-II. После выхода на орбиту аппарат будет обеспечивать связью военных Южной Кореи.

Старт был запланирован на 14 июля, но его перенесли по техническим причинам. ANASIS-II – это первый военный аппарат космической связи в Южной Корее. Изначально его рассчитывали запустить в ноябре прошлого года. Этому помешали финансовые проблемы.

Компания SpaceX сообщила, что первая ступень ракеты использовалась для запуска корабля Crew Dragon, который в конце мая совершил первый пилотируемый полёт. Он доставил на МКС астронавтов Роберта Бенкена и Дагласа Хёрли.

Многоразовая ступень после отделения от ракеты успешно приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане.

По требованию заказчика SpaceX не стала транслировать вывод на орбиту секретного спутника . Южнокорейский аппарат будет работать на геостационарной орбите на высоте 36 тысяч километров.

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