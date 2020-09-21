Берлин загорелся разноцветными огнями световых инсталляций

Берлин на несколько дней изменил облик. Столицу Германии в рамках фестиваля света украсили более 100 инсталляций...

Берлин на несколько дней изменил облик. Столицу Германии в рамках фестиваля света украсили более 100 инсталляций. Они зажглись в 86 местах города.

В этом году праздник проходит под девизом «Вместе мы сияем». Он посвящён солидарности берлинцев во время пандемии.

Световые инсталляции украсили главные достопримечательности города: Бранденбургские ворота, университет имени Гумбольдта, колонну Победы и дворец Шарлоттенбург.

Кроме того, в этом году фестиваль стал ещё и мобильным. По вечерам по Берлину ездит грузовик со специальным оборудованием и освещает световыми инсталляциями здания в разных районах города.

Разноцветные огни горят в столице с восьми вечера до полуночи. Если в одном месте скапливается много людей, инсталляцию временно отключают.

Фестиваль света в Берлине проходит в 16-й раз.

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