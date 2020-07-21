Лидеры ЕС спустя несколько дней споров утвердили программу помощи после пандемии
Лидеры ЕС во вторник достигли соглашения по вопросу пакета финансовой помощи после пандемии. В блоке из..
Дата загрузки: 2020-07-21
При этом Германия и Франция предлагали, чтобы на гранты приходилось 500 миллиардов. Однако из-за противостояния со стороны группы северных стран эту сумму сократили до 390 миллиардов. Остальные займы будут возвратными.[Шарль Мишель, председатель Евросовета]:
«Это хорошее соглашение, сильное, и главное – подходящее для Европы в текущее время. Хочу поблагодарить всех лидеров, председателя Еврокомиссии, а также их команды за усердную работу. Мы проявили коллективную ответственность, солидарность и веру в общее будущее. Это соглашение очень чётко показало, что Европа умеет действовать решительно».
Чрезвычайный саммит ЕС длился с пятницы 17 июля. На нём обсуждали и долгосрочный бюджет на 21-27 годы. От него зависит запуск программы помощи. При этом лидеры долго не могли согласовать именно объём пакета помощи, а также то, сколько денег выделят пострадавшим странам безвозмездно.
Кроме того, скандинавские страны требовали лишить помощи те государства, которые подрывают демократические нормы. К таким они относят Венгрию и Польшу. Эти страны угрожали наложить вето на пакет помощи. В итоге удалось найти компромисс.[Шарль Мишель, председатель Евросовета]:
«Впервые в европейском истории наш бюджет будет чётко привязан к климатическим целям. Также впервые уважение верховенства закона будет определяющим фактором для бюджетных расходов».
Впрочем, соглашение пока не вступило в силу. Теперь его должен утвердить Европейский парламент.
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