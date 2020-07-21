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Лидеры ЕС спустя несколько дней споров утвердили программу помощи после пандемии

Лидеры ЕС спустя несколько дней споров утвердили программу помощи после пандемии

Лидеры ЕС во вторник достигли соглашения по вопросу пакета финансовой помощи после пандемии. В блоке из..

Дата загрузки: 2020-07-21

Лидеры ЕС во вторник достигли соглашения по вопросу пакета финансовой помощи после пандемии. В блоке из 27 государств появится фонд объёмом 750 миллиардов евро. Из него будут выделять гранты и займы, чтобы помочь странам преодолеть последствия эпидемии и выйти из рецессии.

При этом Германия и Франция предлагали, чтобы на гранты приходилось 500 миллиардов. Однако из-за противостояния со стороны группы северных стран эту сумму сократили до 390 миллиардов. Остальные займы будут возвратными.

[Шарль Мишель, председатель Евросовета]:
«Это хорошее соглашение, сильное, и главное – подходящее для Европы в текущее время. Хочу поблагодарить всех лидеров, председателя Еврокомиссии, а также их команды за усердную работу. Мы проявили коллективную ответственность, солидарность и веру в общее будущее. Это соглашение очень чётко показало, что Европа умеет действовать решительно».

Чрезвычайный саммит ЕС длился с пятницы 17 июля. На нём обсуждали и долгосрочный бюджет на 21-27 годы. От него зависит запуск программы помощи. При этом лидеры долго не могли согласовать именно объём пакета помощи, а также то, сколько денег выделят пострадавшим странам безвозмездно.

Кроме того, скандинавские страны требовали лишить помощи те государства, которые подрывают демократические нормы. К таким они относят Венгрию и Польшу. Эти страны угрожали наложить вето на пакет помощи. В итоге удалось найти компромисс.

[Шарль Мишель, председатель Евросовета]:
«Впервые в европейском истории наш бюджет будет чётко привязан к климатическим целям. Также впервые уважение верховенства закона будет определяющим фактором для бюджетных расходов».

Впрочем, соглашение пока не вступило в силу. Теперь его должен утвердить Европейский парламент.
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