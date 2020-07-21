Лидеры ЕС спустя несколько дней споров утвердили программу помощи после пандемии

Лидеры ЕС во вторник достигли соглашения по вопросу пакета финансовой помощи после пандемии. В блоке из..

Лидеры ЕС во вторник достигли соглашения по вопросу пакета финансовой помощи после пандемии. В блоке из 27 государств появится фонд объёмом 750 миллиардов евро. Из него будут выделять гранты и займы, чтобы помочь странам преодолеть последствия эпидемии и выйти из рецессии.

При этом Германия и Франция предлагали, чтобы на гранты приходилось 500 миллиардов. Однако из-за противостояния со стороны группы северных стран эту сумму сократили до 390 миллиардов. Остальные займы будут возвратными.

[Шарль Мишель, председатель Евросовета]:«Это хорошее соглашение, сильное, и главное – подходящее для Европы в текущее время. Хочу поблагодарить всех лидеров, председателя Еврокомиссии, а также их команды за усердную работу. Мы проявили коллективную ответственность, солидарность и веру в общее будущее. Это соглашение очень чётко показало, что Европа умеет действовать решительно».

Чрезвычайный саммит ЕС длился с пятницы 17 июля. На нём обсуждали и долгосрочный бюджет на 21-27 годы. От него зависит запуск программы помощи. При этом лидеры долго не могли согласовать именно объём пакета помощи, а также то, сколько денег выделят пострадавшим странам безвозмездно.

Кроме того, скандинавские страны требовали лишить помощи те государства, которые подрывают демократические нормы. К таким они относят Венгрию и Польшу. Эти страны угрожали наложить вето на пакет помощи. В итоге удалось найти компромисс.

[Шарль Мишель, председатель Евросовета]:«Впервые в европейском истории наш бюджет будет чётко привязан к климатическим целям. Также впервые уважение верховенства закона будет определяющим фактором для бюджетных расходов».

Впрочем, соглашение пока не вступило в силу. Теперь его должен утвердить Европейский парламент.

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