В Индии рухнула жилая пятиэтажка, под завалами оказались десятки человек

Более 60 человек удалось вызволить индийским спасателям из-под завалов рухнувшего здания в штате Махараштра. По меньшей..

Более 60 человек удалось вызволить индийским спасателям из-под завалов рухнувшего здания в штате Махараштра. По меньшей мере, два человека погибли.

Инцидент произошёл в промышленном городе Махад в 160 километрах от Мумбаи. Обрушился пятиэтажный жилой дом, расположенный рядом с районом трущоб. В здании было 47 квартир и проживало около 200 человек.

По словам очевидцев, вечером в понедельник оно начало трястись. 25 человек успели выйти наружу самостоятельно. Потом здание сложилось, как карточный домик.

[Ирфан, выживший]:

«Я живу на пятом этаже. Когда я пришёл домой, то не пробыл там и десяти минут, как дочь зашла в спальню со словами, что дом трясётся. Я не ощущал этого, потому что только что пришёл с улицы. Потом кто-то снаружи тоже сказал, что здание трясётся. После этого я со своими детьми позвал соседей, потом спустился на четвёртый этаж и разбудил живущих там. На всё это ушло минуты три, и потом снаружи я увидел, как здание рухнуло на моих глазах».

Спасатели считают, что под завалами могут оставаться ещё не менее 18 человек. Поисковые работы продолжаются.

Остальных пострадавших отправили в больницы.

[Адити Таткаре, замминистра туризма штата Махараштра]:

«Пострадавшим предоставили лечение, и некоторых уже выписали. Людей с тяжёлыми травмами перевезли в больницу в Мумбаи».

Что стало причиной обрушения, пока не говорят. Однако подобные трагедии в Индии происходят часто. Как правило, дома рушатся в сезон дождей из-за некачественного строительства. К примеру, по данным индийских властей, в одном только 2017 году в стране рухнул 1161 дом, в результате чего погибло более 1200 человек.

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