В Индии рухнула жилая пятиэтажка, под завалами оказались десятки человек
Более 60 человек удалось вызволить индийским спасателям из-под завалов рухнувшего здания в штате Махараштра. По меньшей..
Дата загрузки: 2020-08-25
Инцидент произошёл в промышленном городе Махад в 160 километрах от Мумбаи. Обрушился пятиэтажный жилой дом, расположенный рядом с районом трущоб. В здании было 47 квартир и проживало около 200 человек.
По словам очевидцев, вечером в понедельник оно начало трястись. 25 человек успели выйти наружу самостоятельно. Потом здание сложилось, как карточный домик.
[Ирфан, выживший]:
«Я живу на пятом этаже. Когда я пришёл домой, то не пробыл там и десяти минут, как дочь зашла в спальню со словами, что дом трясётся. Я не ощущал этого, потому что только что пришёл с улицы. Потом кто-то снаружи тоже сказал, что здание трясётся. После этого я со своими детьми позвал соседей, потом спустился на четвёртый этаж и разбудил живущих там. На всё это ушло минуты три, и потом снаружи я увидел, как здание рухнуло на моих глазах».
Спасатели считают, что под завалами могут оставаться ещё не менее 18 человек. Поисковые работы продолжаются.
Остальных пострадавших отправили в больницы.
[Адити Таткаре, замминистра туризма штата Махараштра]:
«Пострадавшим предоставили лечение, и некоторых уже выписали. Людей с тяжёлыми травмами перевезли в больницу в Мумбаи».
Что стало причиной обрушения, пока не говорят. Однако подобные трагедии в Индии происходят часто. Как правило, дома рушатся в сезон дождей из-за некачественного строительства. К примеру, по данным индийских властей, в одном только 2017 году в стране рухнул 1161 дом, в результате чего погибло более 1200 человек.
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