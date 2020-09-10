Акула напала на сёрфера в Австралии, мужчина скончался

В Австралии сёрфер скончался в результате нападения акулы. Инцидент произошёл у побережья Колд-Коста в штате Квинсленд...

В Австралии сёрфер скончался в результате нападения акулы. Инцидент произошёл у побережья Колд-Коста в штате Квинсленд. До этого акулы не нападали здесь на людей более двух месяцев.

Погибшему австралийцу было 46 лет.

Как сообщает полиция, хищница укусила мужчину за ногу. Это произошло около пяти часов вечера по местному времени на пляже Гринмаунт. Несколько сёрферов вынесли пострадавшего на берег, где подоспели спасатели и врачи. Но мужчина скончался от полученных ран.

[Джейд Паркер, очевидец]:

«Я сначала подумал, что его ударило доской. В тот момент ему ещё никто не помогал. Я побежал вниз по пляжу. Думаю, он уже был мёртв – просто не двигался».

После инцидента пляжи в регионе закрыли.

На многих крупных пляжах Австралии в воде установлены специальные сети, которые призваны не пропускать акул к людям, однако они не могут гарантировать стопроцентной защиты.

Как сообщают местные СМИ, предыдущий случай смертельного нападения акулы на человека на пляжах Голд-Коста был более полувека назад – в 1958 году.

В Австралии нападения этих хищниц на людей – не редкость. По данным Общества охраны природы Таронга, в этом году их уже было 19. Как правило, пострадавших удаётся спасти.

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