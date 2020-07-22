Вроцлав страдает от нашествия комаров

Чарующий пейзаж польского города Вроцлав. Но за красивой картинкой скрывается невидимый враг. Местные жители страдают от небывалого нашествия комаров.

[местная жительница]:

«Да, проблема есть. Не помню, чтобы было так много комаров, как в этом году».

Сухая зима задержала процесс размножения. А недавно шло много дождей, что создало идеальные условия. Нашествию способствовало и расположение города. Он стоит на реке Одре, у которой четыре притока.

[Ярослав Пацон, паразитолог]:

«Зима была сухой, снега не было, не было водных резервуаров с талым снегом, в итоге ранней весной комары не расплодились».

Эксперты прогнозируют, что комары будут досаждать местным жителям до осени из-за паводков и высокой температуры.

[Ярослав Пацон, паразитолог]:

«Как я понял из сообщений в СМИ, в городе ещё не провели опрыскивания. Было бы хорошо сделать это сейчас. Меньше, чем уже есть, комаров не станет, но это значительно сократит их размножение. Нам стоит быть готовыми к тому, что комаров может стать ещё больше».

Власти Вроцлава говорят, что пытаются справиться с нашествием несколькими способами. При этом метод применения химикатов пока будет малоэффективен.

[Гжегож Ратьер, представитель городской администрации]:

«Чтобы применить химикаты, нужно, чтобы ветра почти не было, чтобы был хотя бы один день без дождей, и чтобы температура была ниже 24 градусов по Цельсию».

А это означает, что жителям Вроцлава придётся ещё подождать, пока их новые соседи не покинут город.

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