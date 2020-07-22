Британцы создали первый в мире защитный экран без использования пластика

Во время пандемии к пластиковым отходам добавились использованные медицинские маски, защитные экраны для лица и резиновые..

Во время пандемии к пластиковым отходам добавились использованные медицинские маски, защитные экраны для лица и резиновые перчатки. Группа британских компаний в ответ на эту угрозу природе создаёт экологичные средства защиты.

[Шан Сатерленд, соосновательница организации A Plastic Planet]:

«Мы хотим, чтобы люди чувствовали себя защищёнными, чувствовали себя в безопасности. Но они не понимают, что для этого не нужен пластик. Есть много других материалов».

Британская компания по производству экологичной упаковки создала защитный экран для лица без использования пластика.

[Иан Бейтес, сотрудник компании Reelbrands]:

«Он сделан из биоразлагаемого и экологичного материала. Прозрачная часть изготовлена из древесной массы (и целлюлозы). Не верится, что она прозрачная, но это так. А эта часть сделана из картона».

Кроме того, эти защитные экраны не запотевают. Они стоят примерно столько же, сколько их пластиковые аналоги, и при этом безопасны для окружающей среды.

Другая британская фирма делает маски для лица из экологически чистого хлопка. В них три слоя ткани. Благодаря обработке с помощью технологии Nano Silver, такие маски защищают от вирусов, бактерий и микробов. Они водонепроницаемые, но позволяют легко дышать. Стирать их можно до 30 раз.

[Николь Макдермотт, сотрудница компании OceanView Masks]:

«Нам пришлось признать, что COVID-19 навсегда изменил наш мир. С появлением новых законодательных норм маски для лица стали частью нашего гардероба. А то, что многие маски одноразовые, и, проносив такой аксессуар день, нужно его выбрасывать, просто неправильно».

Следующим шагом в усовершенствовании средств индивидуальной защиты может стать производство биоразлагаемых перчаток и защитных халатов.

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