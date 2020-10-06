Древний город Хатра в Ираке остался без внимания после нашествия исламистов

Эти величественные стены и колонны – останки древнего города Хатра. Они находятся в провинции Найнава в..

Эти величественные стены и колонны – останки древнего города Хатра. Они находятся в провинции Найнава в Ираке. А во II веке до нашей эры город входил в состав Парфянского царства, сохраняя при этом независимость.

Пять лет назад Хатра пострадала от рук боевиков «Исламского государства» – запрещённой в России и других странах террористической группировки. На стенах остались следы от пуль и снарядов, многие статуи и скульптуры повреждены.

[Ахмад Кассим, профессор археологии Мосульского университета]:

«Город в очень плохом состоянии. Хотя я не был в Хатре с 2014 года, но как археолог понимаю, что с ним случилось. Он пережил трагедию».

Архитектурный памятник нуждался в реконструкции и до нашествия ИГИЛ. Некоторые арки разрушились под воздействием времени. Но Министерство наследия и культуры Ирака пока не планирует ремонтировать древние строения.

Учёные надеются на международную поддержку.

[Ахмад Кассим, профессор археологии Мосульского университета]:

«Это наследие принадлежит человечеству. Оно принадлежит не только Ираку или Ближнему Востоку, но и всему миру».

Расцвет Хатры пришёлся на I и II века нашей эры, а в 241 году город пал в результате осады персидским правителем. 35 лет назад руины включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Строения Хатры сочетают в себе древнегреческую и древнеримскую архитектуры с арабским влиянием.

Город освободили от исламистов в 2017 году, и с тех пор он почти всегда пуст.

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