В Сингапуре выпускают лабораторных комаров, чтобы победить рекордную вспышку лихорадки Денге

Сотрудник Управления охраны окружающей среды открывает банку, в которой находится около 150 выращенных в лаборатории самцов..

Сотрудник Управления охраны окружающей среды открывает банку, в которой находится около 150 выращенных в лаборатории самцов комаров, и выпускает их рядом с жилым кварталом в Сингапуре.

В его арсенале также шестиствольная установка для выпускания комаров. Её он использует в коридорах многоэтажных жилых домов по всему району.

Комары улетают, чтобы найти самку. Однако потомства у них не будет.

Именно так власти Сингапура решили бороться с рекордной вспышкой лихорадки Денге, которую переносят комары. На волю выпускают насекомых, зараженных бактериями вольбахиями.

[Нг Ли Чинг, глава Института охраны здоровья Сингапура]:

«Яйца, отложенные самками, не вылупятся. То есть, если мы продолжим выпускать комаров с вольбахией в обычную среду, они начнут конкурировать с дикими насекомыми, скрещиваться с самками, и комаров в этом районе станет меньше».

В некоторых густонаселённых районах после использовании этого метода комаров стало на 90% меньше.

[Лим Хвехуа, местный житель]:

«Вначале нам было интересно, что же они такое делают. Но позже я понял, что это что-то хорошее, поскольку ситуация с Денге в Сингапуре довольно серьёзная, особенно когда начинается жара».

Эта стратегия уже оказалась успешной в Австралии. Но некоторые эксперты говорят, что у неё могут быть свои ограничения в густонаселённых регионах, таких как Сингапур.

[Пол Тамбия, глава Общества инфекционных заболеваний]:

«Если даже сказать людям, что это особые комары, они не смогут их отличить. Они не будут ловить каждое насекомое и проверять, самка это или самец. Они просто их убьют».

Сингапур – крошечное островное государство в Юго-Восточной Азии с населением в 5,7 миллиона человек. В этом году здесь было зарегистрировано более 26 000 случаев Денге. Это уже больше, чем предыдущий рекорд в 22 тысячи случаев в 2013-м.

В 2020-м от этой болезни умерло 20 человек. Для сравнения, от COVID-19 здесь скончалось 27 человек из более 56 тысяч заражённых.

Денге может вызвать сильнейшую лихорадку, которая приводит к внутреннему кровотечению.

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