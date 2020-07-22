Более 3 тонн кокаина изъяли в Карибском море

[Мартин Ариас, глава службы береговой охраны]:

«Это очень сильный удар по наркоторговцам, потому что изъятые наркотики стоят около 50 миллионов долларов».

Полиция Коста-Рики за выходные изъяла в Карибском море 3 тонны 367 килограммов кокаина.

В ходе двух операций арестовали семерых колумбийцев и одного гражданина Гондураса.

[Мартин Ариас, глава службы береговой охраны]:

«В этой операции два ключевых элемента: Колумбия и США. Колумбия предоставляет разведданные, а США – корабли и самолёты. Это позволяет объединить знания, опыт и способность реагировать на подобные случаи».

В рамках первой операции коста-риканская береговая охрана изъяла почти 1300 килограммов запрещённого вещества у побережья городка Кауита. Арестовали четверых членов экипажа судна. Как предполагается, оно прибыло из Колумбии.

На следующий день спецслужбы изъяли ещё более 2 тонн наркотиков, остановив катер.

[Мартин Ариас, глава службы береговой охраны]:

«Колумбийская разведка сообщила нам, что из-за пандемии наркоторговцы копили наркотики и не вывозили их. Мы знали, что в какой-то момент склады переполнятся, и они начнут их возить. Есть люди, которые хотят их получить, и цены растут. Мы были к этому готовы».

Центральная Америка становится важным транзитным пунктом для наркоторговцев. Влиятельные картели получают здесь партии южноамериканского кокаина и пытаются переправить их в США через границу с Мексикой.

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