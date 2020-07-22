Сенат Боливии хочет разрешить лечить COVID-19 диоксидом хлора
Верхняя палата парламента Боливии одобрила законопроект, который разрешает производить и использовать диоксида хлора для профилактики и..
Дата загрузки: 2020-07-22
Органы здравоохранения разных стран считают, что диоксид хлора при попадании в организм человека опасен для здоровья.
Так, Министерство здравоохранения Боливии ещё в июне выступило против его использования в качестве лекарства.
[Рене Саонеро, сотрудник Министерства здравоохранения Боливии]:
«Мы опубликовали резолюцию, в которой сказано, что мы не одобряем это вещество, оно не подходит для человека, и последствия для организма могут быть серьёзными. Мы знаем о случаях отравления диоксидом хлора».
Панамериканская организация здравоохранения также предупреждает об опасности этого вещества.
[Альфонсо Тенорио, представитель ПАОЗ]:
«Власти в Латинской Америке и Карибском бассейне, а также Управление по надзору за качеством продуктов и лекарств США получили много сообщений о неблагоприятных и даже серьёзных последствиях для пациентов, которых лечили этим веществом».
Несмотря на это, боливийцы выстраиваются в длинные очереди у аптек, чтобы купить так называемое лекарство.
[житель Кочабамбы]:
«Власти всегда советуют обратиться к врачу. Какой доктор? У бедных нет врачей».
[житель Кочабамбы]:
«Я увидел в новостях, что здесь, в аптеке Боливиана, продают диоксид хлора. Мои знакомые купили. Один – для профилактики, другой – для лечения. Это им помогло. Я знаю нескольких человек, которые смогли так решить проблему».
Диоксид хлора может нарушить работу печени, желудка, органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.
Законопроект ещё должна одобрить Палата депутатов Боливии.
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