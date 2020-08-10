На Бали в море выпустили 10 тысяч оливковых черепашек

Волонтёры и защитники природы заняли места вдоль пляжа на острове Бали. Они приготовились выпустить в море..

[Джессика Либерман, волонтёр из США]:

«Я очень взволнована, и меня радует, что этих черепах выпускают в дикую природу. Надеемся, что многие из них выживут».

Волонтёры и защитники природы заняли места вдоль пляжа на острове Бали. Они приготовились выпустить в море десять тысяч детёнышей оливковых черепах. Мероприятие приурочили ко Дню окружающей среды Индонезии.

Детёнышей вырастили в Балийском заповеднике морских черепах. Яйца собирали на пляжах округа Гианьяр.

[Флавианус Эрвин Путранто, волонтёр]:

«Теперь благодаря программе сохранения морских черепах мы можем собирать яйца и выращивать детёнышей. Надеюсь, у нас получится вывести ещё больше черепах и выпустить их в океан».

Защитники природы хотят создать на пляжах Бали «зелёные зоны», где будет запрещено строительство. В таких местах черепахи смогут беспрепятственно откладывать яйца.

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