На Бали в море выпустили 10 тысяч оливковых черепашек
Волонтёры и защитники природы заняли места вдоль пляжа на острове Бали. Они приготовились выпустить в море..
Дата загрузки: 2020-08-10
[Джессика Либерман, волонтёр из США]:
«Я очень взволнована, и меня радует, что этих черепах выпускают в дикую природу. Надеемся, что многие из них выживут».
Детёнышей вырастили в Балийском заповеднике морских черепах. Яйца собирали на пляжах округа Гианьяр.
[Флавианус Эрвин Путранто, волонтёр]:
«Теперь благодаря программе сохранения морских черепах мы можем собирать яйца и выращивать детёнышей. Надеюсь, у нас получится вывести ещё больше черепах и выпустить их в океан».
Защитники природы хотят создать на пляжах Бали «зелёные зоны», где будет запрещено строительство. В таких местах черепахи смогут беспрепятственно откладывать яйца.
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