На Канарские острова прибывает рекордное с 2006 года число мигрантов
Более 1000 мигрантов почти на 40 лодках прибыли на Канарские острова за последние несколько дней. Об..
Дата загрузки: 2020-10-12
Острова находятся примерно в 100 километрах от атлантического побережья Западной Сахары. По словам аналитиков и правозащитных организаций, на опасное путешествие мигрантов и торговцев людьми толкает усиление мер безопасности на средиземноморском побережье Марокко.
Миграция по морю в Испанию в период с января по сентябрь сократилась почти на 6%. Однако прибывающих на Канарские острова, автономное сообщество страны, за тот же период стало больше в пять раз. Их зарегистрировали более 6000 тысяч.
Для местных властей это стало большой проблемой. Они уже обратились к официальному Мадриду с просьбой о помощи, заявив, что у них недостаточно ресурсов.
В последние десятилетия Канарские острова превратились в транзитный пункт для тысяч мигрантов из стран Западной Африки, включая Марокко, Мали, Гамбию и Сенегал. Многие беженцы погибают в море, поскольку отправляются в путешествие в самодельных лодках или на плотах без спасательных жилетов.
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