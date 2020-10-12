На Канарские острова прибывает рекордное с 2006 года число мигрантов

Более 1000 мигрантов почти на 40 лодках прибыли на Канарские острова за последние несколько дней. Об..

Более 1000 мигрантов почти на 40 лодках прибыли на Канарские острова за последние несколько дней. Об этом сообщает Красный крест. Это самое больше число со времён миграционного кризиса 2006 года. Тогда, 14 лет назад, на острова прибыло более 30 тысяч беженцев, поскольку другие пути в Европу им были перекрыты.

Острова находятся примерно в 100 километрах от атлантического побережья Западной Сахары. По словам аналитиков и правозащитных организаций, на опасное путешествие мигрантов и торговцев людьми толкает усиление мер безопасности на средиземноморском побережье Марокко.

Миграция по морю в Испанию в период с января по сентябрь сократилась почти на 6%. Однако прибывающих на Канарские острова, автономное сообщество страны, за тот же период стало больше в пять раз. Их зарегистрировали более 6000 тысяч.

Для местных властей это стало большой проблемой. Они уже обратились к официальному Мадриду с просьбой о помощи, заявив, что у них недостаточно ресурсов.

В последние десятилетия Канарские острова превратились в транзитный пункт для тысяч мигрантов из стран Западной Африки, включая Марокко, Мали, Гамбию и Сенегал. Многие беженцы погибают в море, поскольку отправляются в путешествие в самодельных лодках или на плотах без спасательных жилетов.

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