Новая форма протеста в Гонконге: пустые листы без лозунгов

Окно одного из гонконгских кафе покрывают такие разноцветные клейкие листики для заметок. Но это не просто..

Окно одного из гонконгских кафе покрывают такие разноцветные клейкие листики для заметок. Но это не просто яркая декорация, а уникальная форма протеста.

Магазины, кафе, рестораны и другие заведения этого автономного региона КНР позволяют посетителям вешать такие листики, чтобы выражать солидарность с продемократическими протестами.

Если раньше на листиках писали лозунги, то теперь из-за недавно введённого закона о нацбезопасности их оставляют пустыми. Но фактически все понимают, что они означают.

[Эдди, посетитель кафе]:

«Это просто другой способ выразить наши требования. Если не позволяете нам протестовать одним способом, мы найдём другой».

Магазины и кафе, которые поддерживают протестное движение, называют «жёлтыми». Это ещё один такой ресторан.

[Тан Вонг, владелец ресторана]:

«Мы решили поддержать движение, поскольку это наша частная собственность. Мы пытаемся сказать людям Гонконга, что это единственное, что мы, «жёлтые» магазины, можем сделать. Если мы не будем оказывать сопротивления, то не сможем доносить до других наши послания».

Пекин ввёл закон о нацбезопасности в Гонконге 30 июня. Согласно нему любые мероприятия на которых, например, выкрикивают лозунги и держат плакаты с призывами независимости острова, считаются незаконным. Максимальный срок наказания – пожизненное заключение.

Люди говорят, что пустые листы – один из немногих оставшихся способов выразить свою позицию.

[Ма Нгок, сотрудник Китайского университета]:

«На самом деле магазины или просто протестующие по-прежнему пытаются выразить своё мнение и одновременно избежать юридических проблем. Они вешают пустые листы. Если даже власти захотят привлечь их к суду, им нечего будет предъявить».

Традиция вешать листы с призывами или словами поддержки зародилась в 2014 году во время так называемой Революции зонтиков. Тогда люди требовали ввести в регионе свободные выборы.

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