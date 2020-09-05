Тысячи фламинго спустя годы вернулись на озеро Накуру в Кении

Фламинго на озере Накуру в кенийском заповеднике – долгожданное зрелище. Они вернулись на водно-болотные угодья совсем..

Фламинго на озере Накуру в кенийском заповеднике – долгожданное зрелище. Они вернулись на водно-болотные угодья совсем недавно, а до этого жили в других местах. Птицы начали улетать восемь лет назад из-за повышения уровня воды.

Фламинго обитают только на мелководных солёных и щелочных озёрах. Там они могут находить пищу и строить гнёзда. Когда уровень воды в Накуру поднялся, птицы улетели. Из-за этого сюда перестали приезжать туристы.

Однако в этом сезоне сильные дожди затопили многие озёра, и фламинго возвращаются на Накуру.

[Кэролайн Мвебиа, сотрудница отдела по туризму]:

«Как только фламинго стало больше, гости начали возвращаться. Количество посещений растёт».

Доходы заповедника сильно сократились из-за пандемии и отсутствия туристов, а возвращение фламинго поможет привлечь больше путешественников.

В пик сезона в зависимости от уровня воды сюда прилетают до полутора миллионов этих пернатых.

В национальном парке Накуру обитает 450 видов птиц и более 50 видов животных, в том числе – редкие белые носороги.

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