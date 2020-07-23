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Город в Польше страдает от нашествия комаров

Город в Польше страдает от нашествия комаров

Комары досаждают жителям города Вроцлава на юго-западе Польши. Эксперты говорят, что причины нашествия – сухая зима..

Дата загрузки: 2020-07-23

Комары досаждают жителям города Вроцлава на юго-западе Польши. Эксперты говорят, что причины нашествия – сухая зима и недавние дожди, которые создали идеальные условия для размножения этих насекомых. И продолжаться это может до осени, поскольку в регионе установилась влажная и жаркая погода.
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