Будущее Олимпиады в Токио остаётся неопределённым

Прошёл год с тех пор, как глава МОК Томас Бах назвал Токио наиболее подготовленным к Олимпиаде..

Прошёл год с тех пор, как глава МОК Томас Бах назвал Токио наиболее подготовленным к Олимпиаде городом, который он когда-либо видел. Полгода назад, когда над олимпийскими кольцами в Токийском заливе вспыхнул салют, организаторы Игр-2020 также были полны надежд на проведение соревнований.

Теперь же будущее Олимпиады, отложенной на год из-за пандемии, стало неопределённым.

[Ёсиро Мори, президент оргкомитета Токио-2020]:

«Год пролетит быстро. Однако я не думаю, что люди будут с нетерпением ждать этого или у них будет праздничное настроение. Поэтому мы не считаем это событие радостным или праздничным».

О переносе летних Игр из-за пандемии коронавируса МОК объявил в марте. Он готов выделить 800 миллионов долларов на реорганизацию Олимпиады.

[Томас Бах, глава МОК]:

«Олимпийские игры – самое сложное мероприятие на планете. Мы должны собрать в одном месте 11 000 спортсменов из 206 национальных олимпийских комитетов и Олимпийскую сборную беженцев. И им нужно не только заниматься спортом и демонстрировать спортивные достижения, но и вместе жить в олимпийской деревне».

Между тем пока непонятно, сколько средств выделит сама Япония. Японские экономисты подсчитали, что перенос Олимпийских игр обойдётся примерно в шесть миллиардов долларов. При этом страна уже и так потратила на подготовку Олимпиаде более 12 миллиардов.

Также перед организаторами стоит важная задача оградить спортсменов от риска заражения коронавирусом. При этом пока непонятно, будут ли на соревнованиях присутствовать зрители.

Согласно опросу, более трети японцев выступают за отмену Игр. Правда, в этом случае Япония может понести убытки до 70 миллиардов долларов.

Начало Олимпиады в Токио запланировано на 23 июля следующего года.

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