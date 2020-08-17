Пожары в джунглях угрожают фермерам в Бразилии

В Бразилии снова пытаются справиться с пожарами в отдалённых районах. Они угрожают амазонским джунглям – крупнейшим..

В Бразилии снова пытаются справиться с пожарами в отдалённых районах. Они угрожают амазонским джунглям – крупнейшим в мире тропическим лесам.

Это городок Порту-Велью в штате Рондония. Здесь горят сухие заросли кустарника. В отдалённую местность прибыли пожарные.

Огонь приближается к домам фермеров.

[местный житель]:

«Мы бедные. Моей зарплаты хватает только на еду для нашей семьи. Пожар уничтожил всё за секунды». [местная жительница]:

«Я очень испугалась и очень расстроилась, увидев, как плачет мой брат. Я боюсь всё потерять. У нас и так почти ничего нет, и мы теряем даже это малое».

По данным бразильских властей, в первую половину августа было зафиксировано столько же пожаров, сколько в такой же период прошлого года, когда это явление вызвало беспокойство всего мира.

Как утверждают эксперты, в тропических лесах пожары редко возникают по естественным причинам. Как правило, это поджог. Землю скорее всего выжигают под пастбища.

[местный житель]:

«Они устраивают пожар каждый год. Никто не знает, кто это делает. Они приходят, всё поджигают и убегают. Я каждый год страдаю от этой ситуации. Здесь, в Порту-Велью, так каждый год. Я живу здесь 14 лет, и каждый август вот так».

За последний год масштабы обезлесения в Амазонии увеличились примерно на треть.

В мае президент Жаир Болсонару направил военных на борьбу с пожарами и незаконной вырубкой лесов.

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