Шторм «Ханна» обрушился на Мексику и штат Техас в США

На Мексику обрушился тропический шторм «Ханна», который усилился до урагана. Сильный ветер валил деревья. Много городов..

На Мексику обрушился тропический шторм «Ханна», который усилился до урагана. Сильный ветер валил деревья. Много городов затопило.

Это город Монтеррей в штате Нуэво-Леон. Эпицентр урагана находился в 55 километрах от него, перемещаясь со скоростью 15 километров в час.

[Мигель Анхель Пералес, служба гражданской защиты штата Нуэво-Леон]:

«Некоторые улицы закрыли заранее. <> С прибытием тропического шторма жители штата и города Монтеррея наблюдают сильные наводнения».

А это город Рейноса в штате Тамаулипас.

[Набил Мартинес, жительница Рейносы]:

«Нам сказали, что здесь наводнения не будет, что ничего не случится, вода не пройдёт. И теперь посмотрите на наше положение. Никто не пришёл нам помочь. Нас вытащил сосед, с совсем маленькими детьми – от года до пяти лет. Вот так мы смогли выбраться, когда воды было по грудь».

Сильно пострадал и американский штат Техас. Там порывы ветра достигали 145 километров в час. Без электричества осталось более 283 тысяч домов.

О человеческих жертвах сообщений не поступало.

В то же время к Карибскому бассейну приближается ещё один тропический шторм – «Гонсало». А на Гавайи надвигается шторм «Дуглас».

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