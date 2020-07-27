Шторм «Ханна» обрушился на Мексику и штат Техас в США
На Мексику обрушился тропический шторм «Ханна», который усилился до урагана. Сильный ветер валил деревья. Много городов..
Дата загрузки: 2020-07-27
Это город Монтеррей в штате Нуэво-Леон. Эпицентр урагана находился в 55 километрах от него, перемещаясь со скоростью 15 километров в час.
[Мигель Анхель Пералес, служба гражданской защиты штата Нуэво-Леон]:
«Некоторые улицы закрыли заранее. <> С прибытием тропического шторма жители штата и города Монтеррея наблюдают сильные наводнения».
А это город Рейноса в штате Тамаулипас.
[Набил Мартинес, жительница Рейносы]:
«Нам сказали, что здесь наводнения не будет, что ничего не случится, вода не пройдёт. И теперь посмотрите на наше положение. Никто не пришёл нам помочь. Нас вытащил сосед, с совсем маленькими детьми – от года до пяти лет. Вот так мы смогли выбраться, когда воды было по грудь».
Сильно пострадал и американский штат Техас. Там порывы ветра достигали 145 километров в час. Без электричества осталось более 283 тысяч домов.
О человеческих жертвах сообщений не поступало.
В то же время к Карибскому бассейну приближается ещё один тропический шторм – «Гонсало». А на Гавайи надвигается шторм «Дуглас».
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