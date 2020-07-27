Члены Black Lives Matter в Портленде вступили в стычки с федеральными военными
Федеральные силы безопасности пытаются восстановить порядок в американском городе Портленд. Там, как и во многих других..
Дата загрузки: 2020-07-27
[протестующая]:
«Давайте уже сделаем что-то в связи с этими протестами. Люди пытаются добиться реальных изменений, изменить правительство и работников. Именно этого я хочу. Я не хочу продолжать протестовать от имени Black Lives».
На фоне бездействия местных властей Белый дом задействовал в Портленде пограничную службу. Чтобы разогнать демонстрантов, она использует слезоточивый газ и дубинки.
Мэр Портленда, который принадлежит к Демократической партии, назвал это превышением полномочий федерального правительства. Впрочем, в администрации президента уверены, что города, где происходят погромы и стычки, обязаны восстановить порядок.
Федеральные войска направили и в Сиэтл. Там также произошли стычки с демонстрантами. В результате были арестованы десятки человек и ранено много полицейских.
Силы нацбезопасности отмечают, что попытались разогнать протестующих в Сиэтле после того, как кто-то из них поджёг строящийся суд и исправительное учреждение для несовершеннолетних преступников.
Администрация Дональда Трампа также вопреки возражениям мэров направила федеральные войска в города Чикаго, Канзас и Альбукерке. По её мнению, это протестное движение стимулируют многие радикальные группы левого толка, например, «Антифа».
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