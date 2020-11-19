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В Греции свечи в виде Санты украсили медицинскими масками

В Греции свечи в виде Санты украсили медицинскими масками

Владелец сувенирного магазина в греческом городе Салоники подготовил к Рождеству свечки с изюминкой. Парафиновые Санты украшены..

Дата загрузки: 2020-11-19

Владелец сувенирного магазина в греческом городе Салоники подготовил к Рождеству свечки с изюминкой. Парафиновые Санты украшены медицинскими масками.

[Алексиос Геракис, владелец магазина]:
«В эти времена мы стараемся донести до людей мысль о том, что здоровье на первом месте. Всё остальное уже потом».

Сувенирный магазин, как и многие другие, пока закрыт. В Греции 7 ноября ввели всеобщий карантин. Алексиос планирует продавать свечи через Интернет, но говорит, что это не заменит живой торговли.

[Алексиос Геракис, владелец магазина]:
«Рождество в этом году для всех нас под вопросом. Мы не знаем, что будет дальше. Надо сохранять оптимизм, хотя и неясно, чем всё закончится».

Алексиос надеется, что перед Рождеством власти разрешат открыться всем промтоварным магазинам.
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